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МИД Украины направил ноту России с требованием обеспечить допуск к осуждённым

25 июня 2018, 13:24  •  83 • Украина
Министерство иностранных дел Украины направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к гражданам страны, осуждённым и отбывающим наказание в России.
 
© Алексей Филиппов РИА Новости
 

«Направили срочную ноту России относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Ранее Украина получила от МИД России ноту с просьбой содействовать визиту уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой к 50 россиянам, находящимся под стражей на Украине.

18 июня Москалькова и Денисова утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.

22 июня в ходе очередной встречи они обсудили график посещений заключённых. В частности, Москалькова попросила организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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