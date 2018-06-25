|
МИД Украины направил ноту России с требованием обеспечить допуск к осуждённым
25 июня 2018, 13:24 • 83 • Украина
Министерство иностранных дел Украины направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к гражданам страны, осуждённым и отбывающим наказание в России.
© Алексей Филиппов РИА Новости
«Направили срочную ноту России относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Ранее Украина получила от МИД России ноту с просьбой содействовать визиту уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой к 50 россиянам, находящимся под стражей на Украине.
18 июня Москалькова и Денисова утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.
22 июня в ходе очередной встречи они обсудили график посещений заключённых. В частности, Москалькова попросила организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 июня 2018, 19:28
|
22 июня 2018, 13:54
|
20 июня 2018, 14:39
|
23 июня 2018, 21:12
|
21 июня 2018, 00:24
|
21 июня 2018, 21:39
|
21 июня 2018, 11:24