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МИД Украины направил ноту протеста России в связи с доставкой гуманитарной помощи Донбассу
25 октября 2019, 19:24 • 69 • Украина
КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения республик Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста", - написала она в Twitter.
Пресс-секретарь украинского МИД обвинила Россию в нарушении норм международного права.
Автомобили очередного, 88-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли 24 октября в Луганск и Донецк.
Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс уже отправлено 88 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет более 80 тыс. т.
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