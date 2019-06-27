МИД Украины может не спрашивать разрешения у президента: Климкин через СМИ ответил Зеленскому

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство может отправлять дипломатические ноты России не спрашивая мнения президента Владимира Зеленского. Так украинский министр ответил на критику со стороны главы государства по поводу того, что президент Украины узнает о международных отношениях страны из интернета, а не от подчиненных.

"Все полномочия сформулировать такую ноту у нас, как у министерства иностранных дел Украины, были", - цитирует слова Климкина издание "Украинская правда".

Также глава МИД Украины добавил, что расходится во мнениях с новым президентом Украины по поводу по вопросам противодействия "российской агрессии".

Ранее президент Украины Зеленский выступил с речью, в которой жестко раскритиковал главу МИД Климкина за то, что министр отправил дипломатическую ноту России, не поставив в известность главу государства.

Напомним, что речь идет о дипломатической ноте по поводу освобождения украинских моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе. Они на трёх боевых кораблях пытались без разрешения проникнуть в территориальные воды России.