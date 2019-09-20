МИД Украины: контактная группа не подписала "формулу Штайнмайера" из-за недоразумения

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Контактная группа на заседании в среду в Минске письменно не согласовала "формулу Штайнмайера" из-за технического недоразумения и будет вносить в нее правки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал он в интервью "Европейской правде". Пристайко также добавил, что в текст формулы могут быть внесены правки. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить контактная группа", - пояснил министр. "Вот когда они переформулируют более точно, тогда мы получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам, чтобы они встречались", - сказал министр.

При этом глава МИД Украины отметил, что главным для вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе будет оценка выборов в регионе, сделанная ОБСЕ. По его словам, есть определенный риск из-за того, что решение будет принимать не Киев, а международная организация. "Однако я просто не вижу, как иначе можно решить эту проблему", - сказал он.

Пристайко признал, что много аспектов остаются непроработанными. "Выборы будут проводить на основании украинского закона о выборах. Мы не можем себе представить, каким образом их проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований", - сказал он.

При этом он не исключил возможность международного контроля за ходом проведения выборов. "Международный контроль тоже не предусмотрен нашим законом, но это может быть определенным компромиссом, которого мы достигнем в ходе разговора. Кто будут эти международные представители? Сколько их? На каких участках? Сколько людей обеспечивают безопасность? Это все - очень сложные вопросы, которые придется решать", - отметил он.

Саммит "нормандской четверки"

Пристайко также подтвердил, что условиями проведения саммита "нормандской четверки" являются подписание "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.

Отвечая на просьбу корреспондента "Европейской правды" пояснить, согласен ли Киев с необходимостью перед встречей лидеров Германии, России, Украины и Франции иметь письменно подтвержденный текст "формулы Штайнмайера", он ответил: "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились".

"Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска, - продолжил Пристайко. - Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров".

После состоявшейся в Минске в среду очередной встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины полпред России Борис Грызлов сообщил, что представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, а также поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", поскольку условием его проведения является наличие успешного результата по двум указанным направлениям.

"Формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного Минскими соглашениями особого статуса Донбассу. В среду полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев на состоявшемся в Минске очередном заседании группы сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки".