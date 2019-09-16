МИД Украины хочет саботировать соглашения по Донбассу с согласия США - СМИ

МИД Украины при поддержке Госдепартамента США пытается поставить крест на Минских соглашениях. Об этом пишет РИА ФАН.

В рамках форума "Ялтинская Европейская Стратегия" (YES) выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который полностью исключил возможность предоставления особого статуса Донецкой и Луганской народным республикам. Киев готов только разрешить местным властям объединять громады и надеяться на финансовые вливания.

"Мы не вносим в конституцию никаких особых статусов", - заявил он.

Высказывание дипломата полностью противоречит обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках мирных договорённостей. Более того, в Верховной раде уже несколько лет лежит законопроект об особом статусе, который оставили без движения.

Слова Пристайко также отдают риторикой экс-президента страны Петра Порошенко.

При этом позицию МИД Украины поддержал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Он заявил о том, что прекращение конфликта в Донбассе якобы полностью зависит исключительно от политической воли Москвы.

"Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - пояснил он.