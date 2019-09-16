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МИД Украины хочет саботировать соглашения по Донбассу с согласия США - СМИ

16 сентября 2019, 18:09  •  69 • Политика
Как пишут СМИ, МИД Украины хочет саботировать соглашения по Донбассу с согласия Госдепартамента США. Это становится ясно по итогам форума YES.
МИД Украины при поддержке Госдепартамента США пытается поставить крест на Минских соглашениях. Об этом пишет РИА ФАН.
В рамках форума "Ялтинская Европейская Стратегия" (YES) выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который полностью исключил возможность предоставления особого статуса Донецкой и Луганской народным республикам. Киев готов только разрешить местным властям объединять громады и надеяться на финансовые вливания.
"Мы не вносим в конституцию никаких особых статусов", - заявил он.
Высказывание дипломата полностью противоречит обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках мирных договорённостей. Более того, в Верховной раде уже несколько лет лежит законопроект об особом статусе, который оставили без движения.
Слова Пристайко также отдают риторикой экс-президента страны Петра Порошенко.
При этом позицию МИД Украины поддержал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Он заявил о том, что прекращение конфликта в Донбассе якобы полностью зависит исключительно от политической воли Москвы.
"Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - пояснил он.

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