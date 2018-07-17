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МИД Украины исключил внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома»
17 июля 2018, 21:39 • 61 • Украина
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина не пойдёт на внесудебное урегулирование спора между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Reuters
«Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдёт», — написал он в Twitter.
Министр отметил необходимость «следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву».
Ранее в Минэнерго России сообщили, что на прошедшей в Берлине встрече представителей Украины, России и ЕК по газу обсуждался вопрос приостановки ареста активов «Газпрома».
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