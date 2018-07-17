МИД Украины исключил внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома»

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина не пойдёт на внесудебное урегулирование спора между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдёт», — написал он в Twitter.

Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву pic.twitter.com/MIupLNMAdL — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 июля 2018 г.

Министр отметил необходимость «следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву».

Ранее в Минэнерго России сообщили, что на прошедшей в Берлине встрече представителей Украины, России и ЕК по газу обсуждался вопрос приостановки ареста активов «Газпрома».