МИД Турции не торопится выполнить приказ Эрдогана: 10 посолов не объявлены персонами нон грата

Турецкое внешнеполитическое ведомство промолчало после заявление Эрдогана, который распорядился объявить персонами нон грат десять послов за то, что они призвали к освобождению правозащитника Османы Кавала.

Турецкий правозащитник Осман Кавала основал культурный фонд Anadolu Kültür AŞ, который, помогает развивать проекты этнических и религиозных меньшинств в международном плане.

Например, он призвал к содружеству турецкое и армянское население. А еще предлагал мирно решить курдский вопрос. Обе темы очень болезненны для президента Эрдогана.

В феврале прошлого года суд Турции оправдал Кавалу, которого обвиняли участии в акциях против правительства в парке Гези в Стамбуле 2013 году. Но почти сразу стамбульская прокуратура дала ордер на арест правозащитника. И ему предъявили новые обвинения, якобы в подготовке государственного переворота.

23 октября послы 10 стран призвали Эрдогана освободить Кавалу, на что Турецкий президент отреагировал резко: велел выслать их из страны. При этом он сослался на Венскую конвенцию о дипотношениях.

Как отмечает РИА Новости, прошло 6 часов после этого распоряжения, но никто из посольств не был объявлен персоно нон грата. И МИД Турции не дает по этому поводу комментариев.

Отпустить Ковалу требовали послы Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.