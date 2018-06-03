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МИД требует освободить Вышинского и снять с него обвинения

03 июня 2018, 14:39  •  67 • Украина
В Министерстве иностранных дел России потребовали от Киева освободить главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца, а также снять с него все обвинения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
 
РИА Новости
 

«Требуем немедленно освободить К. Вышинского и снять с него все обвинения», — говорится в комментарии МИД.

Ранее апелляционный суд Херсонской области отклонил апелляцию на арест Вышинского. 17 мая журналиста арестовали на два месяца. 

Защита Вышинского в перспективе планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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