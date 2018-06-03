МИД требует освободить Вышинского и снять с него обвинения

В Министерстве иностранных дел России потребовали от Киева освободить главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца, а также снять с него все обвинения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Требуем немедленно освободить К. Вышинского и снять с него все обвинения», — говорится в комментарии МИД.

Ранее апелляционный суд Херсонской области отклонил апелляцию на арест Вышинского. 17 мая журналиста арестовали на два месяца.

Защита Вышинского в перспективе планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).