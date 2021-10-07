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МИД: США нарушает договор о нераспространении ядерного оружия в Европе
07 октября 2021, 05:45 • 130 • Политика
Директор департамента МИД России Владимир Ермаков сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия США на территории европейских стран.
МИД России поднял вопрос о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия правительством США. Владимир Ермаков, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, уточнил, что нестратегическое ядерное оружие было размещено на территории Европы, причём в странах, которые собственного ядерного оружия не имеют. Это нарушение договора ДНЯО. Кроме этого, США занимается ещё и модернизацией данного оружия, в том числе и средств доставки. Всё это несёт угрозу безопасности России.
Также Владимир Ермаков обратил внимание на проведение "совместных ядерных миссий" НАТО, в том числе с участием неядерных стран, входящих в альянс. Это тоже является нарушением договорённостей.
У США на данный момент есть перевес по стратегическому наступательному оружию. Соединённые Штаты на 1 сентября имеют 2854 единицы, Россия - 2727. Численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается.
В феврале 2021 года между странами был продлён ДСНВ. Согласно документу, США и Россия имеют право и возможность развернуть не более 1550 единиц ядерных боезарядов. Количество развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, БРПЛ и бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, тяжёлых бомбардировщиков - 800.
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