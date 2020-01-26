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МИД Сирии объяснил ООН необходимость полной победы над террористами

26 января 2020, 18:39  •  58 • Политика
МИД Сирии призвал продолжить военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо до полной победы над террористами. Об этом говорится в письме, которое сирийское дипведомство направило в ООН.
В обращении дипломаты призывают Всемирную организацию учесть необходимость завершить военные операции в арабской стране, чтобы обезопасить мирных жителей. В МИД Сирии отметили, что действия правительственных войск являются ответом на мольбы граждан, которые страдают от деятельности террористов.
Ранее стало известно, что 8 человек погибло в результате обстрела террористами жилых кварталов, пишет ФАН. В течение суток боевики обстреливали Алеппо 48 раз, отмечается в письме. Ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети, сообщал Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

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