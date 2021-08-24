МИД Швеции обвинил Россию заранее в нечестных выборах. Сенатор дал исчерпывающий ответ

Глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность "состоянием демократии" в России в ответ на предложение не признавать итоги выборов в Госдуму.

Глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность "состоянием демократии" в России накануне выборов в Госдуму.

Глава МИД подчеркнула, что в России обнаруживается сокращение "демократических свобод", также Линде подчеркнула, что на предстоящих парламентских выборах "оппозиционным политикам отказывают в возможности баллотироваться".

"Правительство внимательно наблюдает за развитием внутриполитических событий в России", - ответила глава МИД Швеции на запрос члена риксдага (шведского парламента) Ханса Валльмарка. Депутат предложил не признавать легитимными выборы в Госдуму России.

Линде также как глава ОБСЕ выразила "тревогу и сожаление", что власти России существенно ограничили размер миссии наблюдателей БДИПЧ и ПАСЕ.

Линде подчеркнула, что Швеция продолжит продвигать идею по "укреплению демократии, прав человека и верховенства закона" в отношениях Евросоюза и России.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил RT, что Швеция, по сути, возглавила процесс по дискредитации выборов в Госдуму России.

Враньё чистой воды. К выборам не допускают людей, которые, например, имеют судимость или находятся под следствием, имеют зарубежные счета, активы, второе гражданство. Такие люди не могут - не только по российским, но и по законам других стран - участвовать в выборах,

- пояснил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что оппозиция в России и их сторонники на Западе "специально раскручивают таких кандидатов, чтобы получить отказ ЦИК в регистрации, чтобы потом обвинить Россию в "нарушении демократических норм".