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МИД Швеции обвинил Россию заранее в нечестных выборах. Сенатор дал исчерпывающий ответ
24 августа 2021, 13:30 • 154 • Политика
Глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность "состоянием демократии" в России в ответ на предложение не признавать итоги выборов в Госдуму.
Глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность "состоянием демократии" в России накануне выборов в Госдуму.
Глава МИД подчеркнула, что в России обнаруживается сокращение "демократических свобод", также Линде подчеркнула, что на предстоящих парламентских выборах "оппозиционным политикам отказывают в возможности баллотироваться".
"Правительство внимательно наблюдает за развитием внутриполитических событий в России", - ответила глава МИД Швеции на запрос члена риксдага (шведского парламента) Ханса Валльмарка. Депутат предложил не признавать легитимными выборы в Госдуму России.
Линде также как глава ОБСЕ выразила "тревогу и сожаление", что власти России существенно ограничили размер миссии наблюдателей БДИПЧ и ПАСЕ.
Линде подчеркнула, что Швеция продолжит продвигать идею по "укреплению демократии, прав человека и верховенства закона" в отношениях Евросоюза и России.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил RT, что Швеция, по сути, возглавила процесс по дискредитации выборов в Госдуму России.
- пояснил сенатор.
Джабаров подчеркнул, что оппозиция в России и их сторонники на Западе "специально раскручивают таких кандидатов, чтобы получить отказ ЦИК в регистрации, чтобы потом обвинить Россию в "нарушении демократических норм".
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