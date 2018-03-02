МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. МИД РФ сделает специальные места на брифингах для американской прессы, если в США еще раз посмеют притеснять права российских журналистов. Об этом заявила в пятницу официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

1 марта в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт демонстративно отказалась отвечать на вопросы российских журналистов, касавшиеся двусторонних отношений и послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Так вы из России? Тогда этим все сказано, я двигаюсь дальше!" - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Таким образом она отреагировала на попытку российской корреспондентки прояснить высказывания Науэрт, касавшиеся заявлений Путина. Это вызвало негодование даже у части американского пресс-корпуса Госдепа.

"Это поведение недопустимо! Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, журналистами из России и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали, - заявила Захарова. - Мы сделаем в пресс-центре МИД специальные места для так называемых журналистов из США, чтобы уже ваши журналисты почувствовали, что это такое".

"Если раньше еще буквально несколько десятилетий назад в один автобус в США не пускали людей с разным цветом кожи, то это надо изживать в себе, а не возвращаться к порочной практике в начале XXI века, деля журналистов по странам и национальностям. На основе принадлежности к стране вы не имеете права отказывать им в доступе к информации", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ, при этом поблагодарив "тех американских журналистов, которые отстояли право российских коллег на доступ к информации и равное к себе отношение".