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МИД: Русофобам из ЕС пора перестать разыгрывать антироссийскую карту
14 августа 2019, 04:09 • 85 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что в ЕС перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой.
МИД России считает, что Евросоюз под давлением Вашингтона испортил отношения с Россией. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в этой связи ценна прагматичная позиция ряда европейских политиков, которые не поддерживают раскрутку санкционной спирали, портящей отношения ЕС и России.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что в Москве известно о недовольстве европейских политиков сложившейся ситуацией и желании прекратить конфронтацию. Лавров в этой связи упомянул о состоявшейся встрече президентов Владимира Путина и Никоса Анастасиадиса в Москве в октябре нынешнего года.
"Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами", - пояснил министр.
Лавров добавил, что на данный момент вопрос состоит в том, насколько официальный Брюссель слышит "голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев".
"В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" - перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - цитирует РИА Новости заявление дипломата.
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