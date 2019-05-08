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МИД: российско-американские отношения можно оздоровить только на основе равноправия

08 мая 2019, 23:39  •  172 • Политика

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Улучшить ситуацию в отношениях между Россией и США можно только на основе равноправия и уважения интересов друг друга. Об этом заявили в среду ТАСС в российском дипведомстве в связи с визитом 13-14 мая в РФ госсекретаря США Майкла Помпео.

В ходе переговоров будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня. Для Помпео это первый приезд в РФ в качестве главы внешнеполитического ведомства США. Визит организуется по просьбе американской стороны и "продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США, включая встречу министра и госсекретаря 6 мая на сессии Арктического совета в Финляндии", пояснили на Смоленской площади.

"По запросу Белого дома 3 мая лидеры двух стран обстоятельно поговорили по телефону. Президент США Дональд Трамп публично и в рабочих контактах не раз говорил о стремлении поладить с Россией, найти точки соприкосновения на различных треках взаимодействия, - отметили в министерстве. - Президент России Владимир Путин также подтверждал, что мы готовы предпринять встречные шаги по оздоровлению ситуации в отношениях, которые деградировали не по нашей вине. Выправить положение можно только на основе принципов равноправия и уважения интересов друг друга".

Без доказательств

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не показало никаких реальных доказательств якобы вмешательства России в американские выборы. "На атмосфере диалога сильно сказывалась перегретая внутриполитическая обстановка в США, включая истерию вокруг мнимого "вмешательства России в американские выборы", - констатировали в министерстве. - За три года тиражирования подобных обвинений никаких реальных доказательств не появилось. Не принесло их и продолжавшееся последние два года расследование специального прокурора Роберта Мюллера".

Санкции и собственность

Кроме того, подчеркнули в МИД РФ, в Вашингтоне с подачи русофобского лобби продолжают предпринимать недружественные шаги: команда Трампа подхватила линию своих предшественников на усиление санкционного прессинга. В частности, прошлым летом Белый дом со ссылкой на инсценированное в Великобритании "отравление" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери "объявил о применении против России закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием".

Первые санкции в этой связи вступили в силу 27 августа 2018 года, однако США "продолжают грозить второй "порцией" наказаний, вплоть до полного свертывания двусторонней торговли, прекращения прямого авиасообщения и понижения уровня дипломатических отношений, если Россия не покается в том, чего не совершала", напомнили в российском дипведомстве.

"Чинятся серьезные помехи даже нашему дипломатическому присутствию в США. Под тем же предлогом мифического "покушения" на Скрипалей американские власти 26 марта 2018 года выслали 60 российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, а также закрыли генеральное консульство в Сиэтле, - обратили внимание в МИД РФ. - Кроме того, в США фактически экспроприирована наша собственность, хотя на владение ею у нас есть все документы".

ДРСМД и ДСНВ

В министерстве также отметили, что серьезную озабоченность, причем не только в России, но и во всем мире, вызвали действия США по развалу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на все усилия Москвы наладить диалог по этой теме. Вместе с тем Вашингтон не дает убедиться, что переоборудованные пусковые установки в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нельзя вернуть в прежнее состояние. "Если это возможно, то американцы смогут оперативно вернуть на данные средства более 1200 ядерных боезарядов", - указали в МИД РФ.

"Еще в октябре 2018 года передали американской стороне проект совместного заявления России и США по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, предложив подтвердить, что наши страны будут вести себя ответственным образом и не намерены скатываться в конфронтацию, чреватую гибелью человечества, - указали в министерстве. - Это помогло бы снять растущую обеспокоенность в мире из-за решения Вашингтона по ДРСМД и неопределенности по ДСНВ. Но ответа до сих пор не последовало".

"В условиях новых угроз с американской стороны, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей безопасности", - подчеркнули в МИД РФ, добавив, что в то же время Москва готова рассмотреть конкретные предложения в развитие заявлений Трампа о новом договоре по ядерному разоружению.

Антитеррор и международная повестка

По некоторым международным и региональным темам стороны успешно ведут разговор: удалось воссоздать рабочую группу по противодействию терроризму. "Поддерживаются интенсивные и полезные рабочие контакты по таким вопросам, как урегулирование положения в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове, - обратили внимание на Смоленской площади. - Однако позитивных результатов взаимодействия пока недостаточно. В мировых делах Вашингтон по-прежнему делает ставку на навязывание своей воли другим странам".

Характерным примером являются "настойчивые попытки американцев спровоцировать государственный переворот в Венесуэле", продолжили в дипведомстве. "Добиваясь смещения законного главы государства Николаса Мадуро, они задействуют самые разные средства - от экономического удушения до угроз применения военной силы, - указали в МИД. - Одновременно безосновательно требуют удалить российских военных специалистов, которые прибыли в Каракас 23 марта в рамках двустороннего соглашения по ВТС от 2001 года".

В отношении Украины администрация Трампа пока действовала по инерции, оставшейся от президента Барака Обамы, "закрывая глаза на саботаж Киевом минских договоренностей". В Вашингтоне "поощряли реваншистские устремления украинской "партии войны" поставками вооружений, активно поддерживали религиозный раскол страны", добавили в МИД РФ.

Деловой совет

В вопросе двусторонней торговли есть положительная динамика: по итогам прошлого года она достигла $25 млрд. Представительство бизнесменов из США на Петербургском международном экономическом форуме в течение двух последних лет было самым многочисленным - по 550 человек.

"Развитию экономических связей мог бы содействовать Деловой консультативный совет, создание которого президенты обсуждали в Хельсинки в июле 2018 года, - отмечается в сообщении министерства. - Предприниматели проявляют большой интерес к этой инициативе, однако перевести ее в практическую плоскость не получается из-за отсутствия необходимых сигналов от официального Вашингтона".

Раздражители и преследование

Российская сторона постоянно ставит вопрос о снятии многочисленных раздражителей в отношениях, перечень которых при администрации Трампа продолжал расширяться. "Консульские учреждения США в России, к примеру, искусственно ограничивают выдачу нашим гражданам въездных виз, в результате чего срываются многие деловые и частные поездки, даже спортивные и культурные обмены", - констатировали в министерстве.

Более того, ФБР "заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности". Так, в июле 2018 года в Вашингтоне только за российский паспорт арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм. Продолжаются аресты и даже похищения граждан России американскими спецслужбами по всему миру, обратили внимание в дипведомстве.

Выстраивание конструктивного взаимодействия

Между тем, как подчеркнули в МИД, в Москве не зацикливаются на негативе. "Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран, - заявили в министерстве. - Готовы к выстраиванию с США конструктивного и максимально тесного взаимодействия на основе равноправия и взаимного учета интересов".

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