МИД: Россия готова продолжать транзит газа через Украину на своих условиях

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что российская сторона готова осуществлять транзит газа через украинскую территорию на своих условиях.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — сказал он в интервью РИА Новости.

Панкин добавил, что если будут чинить препоны проекту «Северный поток — 2», чтобы заставить Россию качать газ через Украину «на их условиях, с их тарифами, с неопределённостью в юридических вещах», то «этот номер, наверное, не пройдёт».

Ранее сообщалось, что Украина увеличила транзит газа из России в Европу.