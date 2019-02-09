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МИД: Россия готова продолжать транзит газа через Украину на своих условиях
09 февраля 2019, 14:24 • 157 • Украина
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что российская сторона готова осуществлять транзит газа через украинскую территорию на своих условиях.
© Konstantin Kokoshkin globallookpress.com
«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — сказал он в интервью РИА Новости.
Панкин добавил, что если будут чинить препоны проекту «Северный поток — 2», чтобы заставить Россию качать газ через Украину «на их условиях, с их тарифами, с неопределённостью в юридических вещах», то «этот номер, наверное, не пройдёт».
Ранее сообщалось, что Украина увеличила транзит газа из России в Европу.
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