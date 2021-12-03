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МИД России жестко ответил спикеру парламента Армении по "плану Лаврова" и сдаче Карабаха

03 декабря 2021, 19:15  •  212 • Политика
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
На Смоленской площади напомнили, что НКР не принадлежит РФ, чтобы ее "сдавать"
"План Лаврова" по Нагорному Карабаху, о якобы наличии которого на днях объявил глава парламента Армении Ален Симонян, существует лишь в воображении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в СМИ в пятницу, 3 декабря.
Ранее во время встречи с российскими журналистами Симонян, упомянув некий "план Лаврова", связал с Россией "сдачу Карабаха".
"Трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и "план Лаврова", – цитирует РИА "Новости" сообщение Смоленской площади.
В дипведомстве отметили, что нельзя говорить о "сдаче", поскольку речь шла о поэтапном разрешении конфликта вокруг НКР. В заявлении подчеркивается, что была "масса возможностей" для мирного урегулирования этой проблемы, однако "они были упущены, причем не по вине Российской Федерации".

Москва с уважением относится к общественному мнению других государств. Тем не менее, указывают наши дипломаты, оценки сторон разнятся, поэтому в СМИ распространяются "заведомо предвзятые суждения, которые зачастую являются результатом политических манипуляций".
"Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные "мысли" насчет "сдачи" Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями", – указали в МИД РФ.
В дипведомстве напомнили о тех усилиях, которые Москва приложила для установления мира на Южном Кавказе и прекращения в 2020 году 44-дневной войны, добившись подписания и реализации трехсторонних заявлений. Россия готова оказать содействие армянам и азербайджанцам в том, чтобы "перевернуть болезненные страницы их отношений", резюмировали в министерстве.
Напомним, 11 ноября в Кремле состоялась четырехчасовая встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, на которой они обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. После переговоров армянский премьер объявил, что конфликт в регионе еще не завершен.
Между тем сторонам все-таки удалось подписать совместное заявление о развитии Карабаха.

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