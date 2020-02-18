МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса

Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта. Об этом заявил МИД России.

В МИД России напомнили, что Киев с 2014 года ввёл финансово-экономическую, транспортную и энергетическую блокаду Донбасса, сделав жителей данного региона страны «де-факто лицами без гражданства».

«На днях Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с «принудительной» выдачей жителям Донбасса паспортов самопровозглашённой Луганской народной республики. Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них», — подчеркнули в российском министерстве.

При этом, по заявлению ведомства, к «тактике удушения жителей Донбасса» присоединились и некоторые страны Евросоюза, которые отказываются признавать выдаваемые по гуманитарным соображениям российские паспорта.

«Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека. Право на свободный выбор гражданства гарантировано Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, Европейской конвенцией о гражданстве 1997 года и другими международными документами… крымчан и донбассцев наказывают за «неправильный» выбор гражданства», — отметили в МИД.

В Москве назвали подобные случаи «типичными проявлениями двойных стандартов» в угоду сиюминутным политическим интересам.

Ранее прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи паспортов ЛНР.

В конце января также стало известно, что в 2019 году российские паспорта получили 227 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.