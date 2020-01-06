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МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке
06 января 2020, 18:39 • 96 • Политика
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия сохраняет полную приверженность ядерной сделке после очередного шага Ирана по сокращению обязательств и призывает остальных участников к тому же. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
"Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Не видим иного действенного рецепта для спасения "ядерной сделки".
Как указали в МИД РФ, Россия исходит из того, что для всех партнеров по соглашению должно оставаться приоритетной задачей сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации. В министерстве призвали все стороны руководствоваться этим и не создавать дополнительной неопределенности и напряженности в отношении перспектив СВПД.
"Отдаем должное официальным иранским заверениям в том, что объявленный этап приостановки является заключительным, - продолжили в МИД РФ. - Ожидаем, что МАГАТЭ подтвердит это".
Как добавили в министерстве, еще более важное значение Россия придает готовности Ирана "незамедлительно вернуться" к полному соблюдению всех требований сделки, сразу после снятия его озабоченности касательно невыполнения условий СВПД некоторыми другими участниками. В МИД РФ отметили, тут есть неоднократно обсуждавшиеся пробелы, и выразили надежду, что удастся найти "необходимые развязки". При этом в ведомстве указали, что многое зависит от "европейских коллег".
Угрозы ядерного оружия нет
В МИД РФ также указали, что заявление Тегерана о том, что он не считает себя связанным ограничениями в рамках сделки, необходимо рассматривать в контексте всего происходившего вокруг этих договоренностей с мая 2018 года, когда США вышли из них в одностороннем порядке.
"Последовавшие за этим со стороны Вашингтона массированные нападки на СВПД и те государства, которые продолжают выполнять договоренности, скрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, стали серьезным осложнением в процессе осуществления "ядерной сделки", - напомнили в министерстве, подчеркнув, что именно в этом кроются первопричины нынешнего кризиса вокруг соглашения. В ведомстве добавили, что это хорошо известно и понятно "всем членам международного сообщества" и ни у кого не получится переложить ответственность на Иран.
В МИД РФ также подчеркнули, что сам по себе отказ Тегерана от ограничений на развитие своих возможностей в области обогащения урана не несет какой-либо угрозы, если говорить с точки зрения распространения ядерного оружия. В ведомстве пояснили, что Иран осуществляет все свои действия под постоянным контролем и в тесном взаимодействии с МАГАТЭ. В МИД РФ отметили заявленную руководством Ирана приверженность сотрудничеству с агентством и готовность поддерживать его на прежнем уровне, беспрецедентном "как по масштабам, так и по глубине проверок".
Российский призыв
В министерстве также подчеркнули, что речь идет о временной приостановке Ираном тех обязательств, которые выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях нераспространения.
Как отметили в дипведомстве, Иран согласился на эти обязательства для достижения компромисса, исходя из принципа взаимности и выстроенного в рамках сделки баланса интересов. Как указывает МИД, этот баланс был нарушен не по вине иранской стороны.
Москва сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям, российская сторона готова работать над их достижением. В МИД уверена, что вызовы, с которыми пришлось столкнуться международному сообществу во время осуществления договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, в первую очередь, со стороны основных участников СВПД.
Министерство иностранных дел убеждено, что после преодоления этих вызовов у Тегерана не будет причин отклоняться от согласованных требований. МИД РФ призывает всех партнеров не сворачивать с заданного СВПД пути и создать условия для возвращения в устойчивое русло его реализации.
В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.
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