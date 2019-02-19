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МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе
19 февраля 2019, 21:24 • 141 • Украина
Россия призывает «западных кураторов» Украины одернуть её руководство, чтобы избежать военных авантюр. Об этом говорится в комментарии российского МИД в связи с ситуацией в Донбассе.
РИА Новости
Дипломаты напомнили, что наблюдатели ОБСЕ отмечают резкую интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения, а также концентрацию Киевом техники и боеприпасов.
«В нарушение Минских соглашений ВСУ применяют БПЛА для корректировки огня, продвигаются вглубь «серых зон», — говорится в сообщении.
Указывается, что 18 февраля в Донецке произошли три взрыва, два из которых — в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ.
В МИД считают, что речь идёт о «новом злодеянии», а по сообщениям очевидцев можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко.
«Похоже, Киев сознательно продолжает «размораживать» ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей. Всё это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании Петра Порошенко», — добавили в ведомстве.
Как подчёркивается, Киев пытается «переключить внимание избирателя» с проблем экономики и социальной сферы, гонений на духовенство и верующих УПЦ на военные действия в Донбассе.
«В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар», — считают дипломаты.
В связи с этим, как отмечается, Россия призывает «западных кураторов Украины одернуть её руководство с целью удержать его от военных авантюр».
18 февраля в центре Донецка произошло три взрыва. Как заявляли в ДНР, по некоторым данным, один из них был зафиксирован недалеко от гостиницы представителей ОБСЕ.
При этом власти республики опровергли данные об атаке беспилотников украинских силовиков.
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