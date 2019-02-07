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МИД России заявил о поступающих сигналах о возможности военного вторжения США в Венесуэлу

07 февраля 2019, 17:09  •  133 • Политика
В МИД России поступают сигналы, говорящие о возможности прямого военного вторжения США в Венесуэлу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
Заявления США, в которых говорится о возможности военного вторжения в Венесуэлу, нарушают международное право и нормы ООН, указывается в сообщении МИД России
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вооруженная интервенция в Венесуэлу приведет мир к негативным последствиям далеко за пределами этой страны. По его словам, Вашингтон показывает, что ему плевать на суверенитет партнеров, он стремится освободиться от любых рамок, в том числе международных норм.
Напомним, в ходе протестных акций в Венесуэле оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" республики. Его немедленно признали Соединенные штаты и ряд стран Европы. Россия, Китай, Турция и другие страны отказались признавать Гуайдо.

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