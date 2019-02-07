|
МИД России заявил о поступающих сигналах о возможности военного вторжения США в Венесуэлу
07 февраля 2019, 17:09 • 133 • Политика
В МИД России поступают сигналы, говорящие о возможности прямого военного вторжения США в Венесуэлу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
Заявления США, в которых говорится о возможности военного вторжения в Венесуэлу, нарушают международное право и нормы ООН, указывается в сообщении МИД России
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вооруженная интервенция в Венесуэлу приведет мир к негативным последствиям далеко за пределами этой страны. По его словам, Вашингтон показывает, что ему плевать на суверенитет партнеров, он стремится освободиться от любых рамок, в том числе международных норм.
Напомним, в ходе протестных акций в Венесуэле оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" республики. Его немедленно признали Соединенные штаты и ряд стран Европы. Россия, Китай, Турция и другие страны отказались признавать Гуайдо.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
133
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2019, 02:39
|
03 февраля 2019, 15:24
|
04 февраля 2019, 01:24
|
02 февраля 2019, 23:24
|
04 февраля 2019, 07:54
|
05 февраля 2019, 09:54
|
02 февраля 2019, 16:54