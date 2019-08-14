|
МИД России забрасывает Госдеп запросами на посещение дипсобственности - Захарова
14 августа 2019, 04:09 • 77 • Политика
Мария Захарова рассказала о регулярных попытках МИД РФ добиться посещения российских дипобъектов, изъятых властями США.
МИД России постоянно направляет в Госдеп США запросы на предоставление доступа в дипломатические объекты РФ, заблокированные американскими властями в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщила официальная представительница российского ведомства Мария Захарова.
По ее словам, "раз в месяц, несколько раз в месяц идут запросы в Госдеп" о предоставлении права российским дипломатам на посещение дипсобственности. Однако американское ведомство постоянно отказывает.
Захарова также отметила, что вместе с этой "нотной перепиской" прорабатывается юридический аспект вопроса, связанный с судебным разбирательством в международных инстанциях.
В сентябре власти США закрыли Генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство РФ в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта являются государственной собственностью России. Они имеют дипломатический иммунитет. В этой связи Москва расценивает блокирование доступа к объектам как захват дипсобственности, что является враждебным актом со стороны Вашингтона.
Мария Захарова рассказала о запросах в эфире телеканала "Россия 1".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2019, 16:39
|
09 августа 2019, 00:39
|
11 августа 2019, 07:54
|
11 августа 2019, 14:24
|
08 августа 2019, 08:24
|
07 августа 2019, 16:09
|
10 августа 2019, 10:39