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МИД России забрасывает Госдеп запросами на посещение дипсобственности - Захарова

14 августа 2019, 04:09  •  77 • Политика
Мария Захарова рассказала о регулярных попытках МИД РФ добиться посещения российских дипобъектов, изъятых властями США.
МИД России постоянно направляет в Госдеп США запросы на предоставление доступа в дипломатические объекты РФ, заблокированные американскими властями в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщила официальная представительница российского ведомства Мария Захарова.
По ее словам, "раз в месяц, несколько раз в месяц идут запросы в Госдеп" о предоставлении права российским дипломатам на посещение дипсобственности. Однако американское ведомство постоянно отказывает.
Захарова также отметила, что вместе с этой "нотной перепиской" прорабатывается юридический аспект вопроса, связанный с судебным разбирательством в международных инстанциях.
В сентябре власти США закрыли Генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство РФ в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта являются государственной собственностью России. Они имеют дипломатический иммунитет. В этой связи Москва расценивает блокирование доступа к объектам как захват дипсобственности, что является враждебным актом со стороны Вашингтона.
Мария Захарова рассказала о запросах в эфире телеканала "Россия 1".

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