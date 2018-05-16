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МИД России выразил возмущение нарушением прав российских журналистов на Украине

16 мая 2018, 11:09  •  68 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что российское дипведомство выражает протест в связи с нарушением прав российских журналистов на Украине.
 
© RT
 

«Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и в очередной раз призываем Украину прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой», — сказала Захарова.

Российский МИД также выражает решительный протест в связи с рейдом киевских силовиков в РИА Новости Украина.

Ранее Захарова призвала Госдеп требовать от Киева освобождения представителей прессы.

RT ведёт прямую трансляцию.

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