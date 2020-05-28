МИД России выразил разочарование позицией Франции в ситуации с Винником

Неконструктивная позиция Франции в ситуации с Александром Винником, которому было отказано в переводе из французской тюрьмы под домашний арест в связи с распространением коронавирусной инфекции, разочаровала Москву. Такое мнение в четверг, 28 мая, выразил директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

Дипломат подчеркнул, что упорная позиция французских органов юстиции в данном вопросе на фоне распространения инфекции в тюрьме и вообще во время «острой фазы коронакризиса во Франции» вызывает недоумение.

«Крайне разочарованы такой неконструктивной позицией французских партнеров. Складывается впечатление, что следствие пытается всеми доступными способами оказать давление на Александра Винника, не брезгуя и некоторыми злоупотреблениями, явно идущими вразрез с декларируемыми принципами законности и соблюдения прав задержанного», — цитирует его «РИА Новости».

12 мая суд Парижа отклонил жалобу защиты Винника на отказ освободить его из-под стражи. В ответ на это адвокаты россиянина подали апелляцию. Ранее ими было подано ходатайство об освобождении Винника на фоне пандемии COVID-19, так как в тюрьме, где он содержится, зафиксировали смерть от коронавирусной инфекции.

Летом 2017 года специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России. МИД Франции признает повторную экстрадицию возможной только с санкции Греции.