|
МИД России вручил посольству США ноту протеста
27 января 2021, 21:25 • 132 • Политика
Причиной стали фейковые сообщения о протестах в России
Представителю посольства США вручили ноту протеста в связи с распространением ложной информации о протестных акциях в России.
В документе, появившемся в распоряжении агентства, отмечается, что американские цифровые платформы активно распространяют "фейки", которые, в свою очередь, скоординировано тиражируется посольством США в Москве.
В МИД РФ также предупредили Вашингтон о возможности принятия ответных мер, пишет РИА "Новости".
"Его представителю, вызванному в МИД 27 января этого года, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги", – отметили в МИД РФ.
Напомним, что ранее американская дипмиссия заявила, что поддерживает протестные акции, которые прошли в 38 городах России.
В ответ Мария Захарова отметила, что действия посольства США, распространяющего в Интернете посты, в которых выражается поддержка незаконных митингов в России, можно расценить, как вмешательство во внутренние дела.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
132
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2021, 16:00
|
24 января 2021, 11:50
|
26 января 2021, 04:10
|
22 января 2021, 22:15
|
25 января 2021, 07:05
|
23 января 2021, 19:20
|
23 января 2021, 09:15