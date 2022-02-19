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МИД России возмутился словами Шольца о термине «геноцид» в контексте Донбасса

19 февраля 2022, 19:30  •  330 • Политика
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о «нелепости» использования термина «геноцид» в контексте ситуации в Донбассе является неприемлемым. Об этом 19 февраля журналистам заявили в МИД России.
«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — подчеркнули в ведомстве.
19 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер заявил, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Он назвал нелепой позицию российского лидера о том, что происходящее в Донбассе является геноцидом.
Днем ранее Путин выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Донбассе и призвал власти Украины сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками. Он в очередной раз подчеркнул, что залогом восстановления гражданского мира на Украине является выполнение Минских договоренностей, которые игнорируются Киевом.
Также 18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является геноцидом.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о том, что власти приступили к эвакуации жителей республик в Россию в связи с обстрелами. 19 февраля республики объявили всеобщую мобилизацию.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.
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