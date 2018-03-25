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МИД России: Вертолеты без опознавательных знаков перебрасывают в Афганистан боевиков и оружие
25 марта 2018, 14:24 • 216 • В мире
В министерстве подчеркнули, что это делается в преддверии конференции по Афганистану в Ташкенте.
Москва выражает беспокойство по поводу использования в разных регионах Афганистана вертолетов, которые без опознавательных знаков перевозят боевиков и оружие. Об этом говорится в комментарии МИДа в преддверии конференции по Афганистану, которая состоится в Ташкенте 26-27 марта.
По данным ведомства, вертолеты без опознавательных знаков используются с целью переброски боевиков и западного вооружения для поддержки афганского "крыла" террористической группировки. Подтверждающие эти факты заявления афганских официальных лиц требуют "самого серьезного расследования", сообщает МИД.
В министерстве подчеркнули настрой на дальнейшее сотрудничество с Афганистаном по вопросам противодействия терроризму и наркотрафику в тесном взаимодействии с "региональными партнерами".
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