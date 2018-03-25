МИД России: Вертолеты без опознавательных знаков перебрасывают в Афганистан боевиков и оружие

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В министерстве подчеркнули, что это делается в преддверии конференции по Афганистану в Ташкенте.

Москва выражает беспокойство по поводу использования в разных регионах Афганистана вертолетов, которые без опознавательных знаков перевозят боевиков и оружие. Об этом говорится в комментарии МИДа в преддверии конференции по Афганистану, которая состоится в Ташкенте 26-27 марта.

По данным ведомства, вертолеты без опознавательных знаков используются с целью переброски боевиков и западного вооружения для поддержки афганского "крыла" террористической группировки. Подтверждающие эти факты заявления афганских официальных лиц требуют "самого серьезного расследования", сообщает МИД.

В министерстве подчеркнули настрой на дальнейшее сотрудничество с Афганистаном по вопросам противодействия терроризму и наркотрафику в тесном взаимодействии с "региональными партнерами".