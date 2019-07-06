МИД России: в США пытаются навредить результатам встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вашингтонские функционеры с помощью "Концепции по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" стараются не допустить нормализации отношений России и США после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД России.

"Термином "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду", - заявили в дипведомстве.

В ведомстве считают что, изложенная чиновником действующей администрации США такая официальная программа действий удручает, поскольку диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке. В ведомстве добавили, что влиятельные функционеры стараются не допустить нормализации отношений между Россией и США, пытаются разрушить их еще больше.

В ведомстве назвали "голосом из прошлого - из эпохи холодной войны" презентацию концепции, само название которой говорит о том, что Агентство по международному развитию США не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки. "Содержание документа, в развязной форме пугающего тем, что Россия якобы пытается повсюду подорвать демократию, наводит на размышления относительно адекватности его авторов", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России не раз подтверждали открытость к выстраиванию диалога с США на основе равноправия и учета интересов двух стран. Антироссийская пропаганда из Вашингтона, который рвется к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия, отметили в ведомстве.

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence). Концепция "отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено]", утверждается в документе, также опубликованном на сайте USAID.