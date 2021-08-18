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МИД России уличил ФРГ и ОЗХО в попытках замять "отравление" Навального

18 августа 2021, 22:35  •  48 • Политика
Министерство иностранных дел России уличило ФРГ и ОЗХО в попытках замять раскрученный ими же фейк об "отравлении" Алексея Навального.
Внешнеполитическое ведомство выпустило большое заявление, приуроченное к годовщине "отравления" Навального. В нём оно обратило внимание, что за прошедший год западные страны не смогли представить ни одного доказательства отравления блогера. Власти США же, не дожидаясь никаких подтверждений, быстро ввели заранее заготовленные санкции, что лишний раз подтверждает постановочность "покушения" на оппозиционера.
Ещё одним доказательством служит отказ западных структур идти на контакт с Москвой и представить хоть какие-то доказательства. Генпрокуратура России направила в Германию восемь запросов, но на каждый из них получила формальную отписку. Власти ФРГ отказываются делиться информацией, ссылаясь на то, что дело приобрело международный характер, и переадресовывают все вопросы к Организации по запрещению химического оружия. Руководство ОЗХО в ответ направляет все запросы обратно в Берлин, поскольку именно он является владельцем анализов Навального.
Более того, вся информация о веществе, которым якобы отравили Навального, была организацией засекречена.
Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом от эскалации этого сюжета, либо поняли бесперспективность его продвижения,
- пишет пресс-служба МИД России.
Представители министерства также отметили, что остальные страны НАТО в настоящее время прикладывают все усилия, чтобы Навальный, к которому очевидно все потеряли интерес, оставался в информационном поле. Русские дипломаты предположили, что Запад собирается использовать блогера для вмешательства в парламентские выборы, которые должны состояться этой осенью.

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