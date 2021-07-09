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МИД России уличил Амстердам в попытке замять свой провал

09 июля 2021, 21:50  •  53 • Политика
МИД России уличил Амстердам в попытке замять свой провал со слежкой за гражданами. В Москве обратили внимание: каждый раз, когда в ЕС проблемы, появляются "русские хакеры".
Голландская газета "Фолкскрант" 8 июля выпустила статью, в которой сообщила, что в 2017 году русские хакеры атаковали серверы Национальной полиции Нидерландов. Киберпреступники, якобы работавшие на спецслужбы России, нашли лазейку в компьютерной системе полицейской академии и получили доступ ко всей базе данных полиции. При этом журналисты, как это принято в западных СМИ, сослались на анонимный источник, который никто проверить всё равно не сможет.
В МИД России обратили внимание на то, что мифические "русские хакеры" всегда появляются, когда в Европе происходит какой-нибудь внутренний кризис. Это нужно, чтобы отвлечь население от собственных проблем, переключив внимание на "внешнего врага". В этот раз "русские хакеры" должны были замять шпионский скандал, в котором оказались замешаны США и Нидерланды.
Чтобы замять скандалы со сбором данных о гражданах, вновь всплыла тема "русских хакеров". Очевидно, для того, чтобы население чувствовало угрозу не от силовых ведомств ЕС и НАТО, а откуда-то извне, - пишет пресс-служба МИД России.
Русские дипломаты также обратили внимание, что все конструктивные предложения по повышению кибербезопасности, которые выдвигает Москва, на Западе игнорируются.

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