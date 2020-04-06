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МИД России тонко поддел шведского министра, объявившего себя "целью атаки русских троллей"

06 апреля 2020, 18:35  •  117 • В мире
Министр энергетики и цифрового развития Швеции Андерс Игеман в декабре прошлого года разразился обвинениями в адрес неких "русских троллей", которые якобы атаковали его страницу в Facebook. Как сообщил недавно шведский телеканал SVT, на самом деле никакой "сетевой атаки" не было". МИД России тонко поддел незадачливого обвинителя.
Журналисты телеканала внимательно изучили почти две тысячи комментариев под постом Игемана в Facebook, в котором он заявил о том, что Швеция "будет развивать сети 5G".
Почти сразу под сообщением министра появились многочисленные комментарии от шведов, которых обеспокоило заявление Игемана. Министр не нашел ничего лучшего, как заявить, что он стал "объектом атаки русских троллей", цель которых - "остановить движение Швеции по пути прогресса".
Как оказалось, все комментарии под постом Игемана были оставлены настоящими людьми, не нашлось ни одного бота. Зато выяснилось, что практически все комментаторы относятся к одному из сообществ в Facebook, борющемуся с "радиацией" от сетей 5G. А с призывом потроллить министра выступила жительница Стокгольма, называющая себя "обычной бабушкой".
Реагируя на это "разоблачение" Игемана, МИД России разместил на своей официальной странице в соцсети фотографию сконфуженного министра, который разводит руками. Надпись над фотографией, сделанная на английском языке, сообщает: "Когда оказалось, что "атака русских троллей" на самом деле была организована местной группой в "шапочках из фольги".
Скриншот: Facebook/Russian Foreign Ministry
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