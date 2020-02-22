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МИД России: террористы с 9 января восемь раз атаковали базу в Хмеймиме беспилотниками

22 февраля 2020, 15:54  •  67 • Политика

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.

"Мы очень старались, чтобы прекращение огня, которое правительство Сирии при нашей поддержке ввело в Идлибе с начала января, работало, - сказал он. - Но прекращение огня распространяется на умеренную оппозицию и правительственные войска. После введения этого прекращения огня террористы, которых в Идлибе до сих пор десятки тысяч, обстреливали Алеппо".

"В то время они находились в 10-15 километрах от Алеппо, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Били по городу из реактивных систем залпового огня вслепую, то есть по жилым кварталам. По нашим данным, с 9 января произошло восемь нападений БПЛА на Хмеймим, где находятся наша авиабаза и наши люди. Их безопасность для нас - самый высокий приоритет".

Поддержка сирийских войск

Россия поддерживает сирийские правительственные войска, предпринимающие усилия по ликвидации террористов в провинции Идлиб, заявил Вершинин.

"Чтобы остановить эти вылазки [террористов] против Алеппо и близлежащих населенных пунктов, где находится гражданское население, правительственные войска предприняли действия. Мы их поддерживаем, - сказал он. - Мы не можем их не поддерживать, потому что речь идет о действиях законного правительства Сирии на своей законной территории против террористов".

Очаг терроризма

Россия никогда не смирится с присутствием в провинции Идлиб террористов, с которыми никто перемирия не заключал, заявил Вершинин.

"Мы всегда говорили, что не можем терпеть наличие очага терроризма на национальной территории Сирии, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли сирийская армия ликвидировать террористический очаг в Идлибе, как это было с Алеппо. - Это должно быть не только нашей позицией, но и позицией любой страны. Ведь речь идет не только о праве, но и обязанности любой страны - бороться с террористами. Никакого прекращения огня с ними быть не может, коль скоро это террористы. А это террористы. Речь идет о "Джебхат ан-Нусре" (запрещенной в РФ экстремистской организации - прим. ТАСС) и ее модификациях, которые правят бал в Идлибе, контролируя большую часть этой провинции".

Живой щит

Террористические группировки не дают мирным гражданам покинуть Идлиб, чтобы использовать их как живой щит, заявил Вершинин.

"Естественно, при этом (ликвидации очага терроризма в Идлибе - прим. ТАСС) принимаются все возможные меры, чтобы не пострадали мирные люди, - сказал он. - Установлен целый ряд проходов на подконтрольную правительству территорию, которые однако используются слабо, потому что террористы не пускают людей. Для них это живой щит".

Переговоры с Турцией

Россия считает, что переговоры с Турцией по ситуации в провинции Идлиб должны быть продолжены, заявил Вершинин.

"17 сентября 2018 года был подписан Сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе, - сказал он. - Мы сейчас тоже поддерживаем контакты с турецкой стороной. Российская межведомственная делегация провела такие контакты в Анкаре, затем они продолжились в Москве. Такие переговоры, мы считаем, должны быть продолжены".

"Главное - избежать жертв среди мирного населения и продолжить бескомпромиссную борьбу с террористами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Россия в контакте с Турцией пытается не допустить, чтобы напряженность в провинции Идлиб переросла в более критическую ситуацию, заявил Вершинин. "Так что ситуация [в Идлибе] серьезная, напряженность серьезная, - сказал он. - Мы максимально пытаемся не дать этой напряженности перерасти в более критическую ситуацию. Мы делаем это в контакте с турецкой стороной".

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