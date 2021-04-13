МИД России: США являются нашим противником

В МИД России заявили о том, что США являются противниками нашей страны.

"США являются нашим противником" - МИД России обозначил таким образом позицию по Америке.

Замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание на то, что когда в Вашингтоне говорят о высокой цене, то никогда её не называют.

"То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология, как "цена, расплата" и так далее за те или иные действия", - подчеркнул дипломат.

Рябков высказал уверенность в том, что Россия будет и дальше отстаивать собственные интересы, а также интересы своих граждан и русскоязычного населения.