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МИД России: США являются нашим противником
13 апреля 2021, 11:20 • 138 • Политика
В МИД России заявили о том, что США являются противниками нашей страны.
"США являются нашим противником" - МИД России обозначил таким образом позицию по Америке.
Замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание на то, что когда в Вашингтоне говорят о высокой цене, то никогда её не называют.
"То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология, как "цена, расплата" и так далее за те или иные действия", - подчеркнул дипломат.
Рябков высказал уверенность в том, что Россия будет и дальше отстаивать собственные интересы, а также интересы своих граждан и русскоязычного населения.
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