МИД России: США в попытках подорвать работу ООН задействуют также и финансовые рычаги

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вашингтон пытается препятствовать работе Организации Объединенных Наций (ООН) не только путем создания визовых трудностей для членов делегаций стран-членов, но и игнорированием обязательств по взносам в бюджет Организации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ в связи с ухудшением финансового положения ООН.

"Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил $1 млрд. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", - отметили в министерстве.

В ведомстве указали, что, в частности, такое положение дел привело к тому, что Секретариат ООН вынужден прибегать в жесткой экономии средств. "Начиная с середины октября текущего года для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день - строго с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, - в то время как ранее дипломаты зачастую заседали вечером и ночью. Объем документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН, будет ограничен. Также в ООН прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений", - добавили в МИД РФ.

Москва напомнила странам-членам Организации Объединенных Наций о необходимости своевременно выплачивать взносы в бюджет Организации для поддержания нормальных условий ее работы.

"Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине", - заключили в российском дипведомстве.

Во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил страны - члены международной организации о том, что ООН оказалась перед перспективой истощения своих финансовых ресурсов к концу месяца, и призвал их полностью выполнить обязательства по взносам в бюджет ООН.