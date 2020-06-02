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МИД России снова троллит: "Хотелось бы услышать комментарий ЕС по беспорядкам в США"

02 июня 2020, 06:55  •  171 • Политика
В МИД России считают, что США потеряли моральное право делать замечания по теме прав человека. Мы видим целую неделю калейдоскоп событий - даже одно из них всегда заслуживает залпа из того же самого Европейского союза, из Брюсселя, не только из ЕС, но и из НАТО. Где же партнёры США? Почему мы их не слышим?" - сказала Захарова.
Россия хотела бы услышать комментарий Евросоюза, ПАСЕ и НАТО по поводу продолжающихся беспорядков в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о протестах и погромах, вспыхнувших по всей Америке из-за циничного убийства полицейскими чернокожего мужчины, заподозренного в обналичивании фальшивого чека на 20 долларов. Афроамериканца прижали к асфальту и передавили ногой шею. Мужчина до последнего со слезами умолял дать ему подышать, пока не потерял сознание и скончался. Инцидент был заснят на видео и выложен в Сети.
"Мы видим целую неделю калейдоскоп событий - даже одно из них всегда заслуживает залпа из того же самого Европейского союза, из Брюсселя, не только из ЕС, но и из НАТО. Где же партнёры США? Почему мы их не слышим?" - - поинтересовалась Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Она добавила, что после всего случившегося США потеряли моральное право упрекать другие государства в несоблюдении прав человека. Также Захарова напомнила, что Америка не так давно вышла из Совета ООН по правам человека.
"Возможно, предвидели", - отметила официальный представитель МИД России.

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