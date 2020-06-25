МИД России с юмором отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На Смоленской площади "поддержали" американцев в непростое для них время

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на флаг ЛГБТ, который с утра сегодня вывесило посольство США в Москве в связи с празднованием в мире Pride Flag Day. Российское ведомство с долей иронии разместило пост с "поддержкой" на странице американской дипмиссии в "Фейсбук".

"Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое для Америки время, идея которой должна снова стать великой", – написали в посте МИД РФ.

Также наши дипломаты прикрепили к комментарию ссылку на известное произведение французского композитора Поля Мориа "El Bimbo". Эта композиция в масскультуре часто ассоциируется с гомосексуальной тематикой.

Так, она звучит в гей-баре "Голубая устрица" в первых четырех частях комедии "Полицейская академия".

Отметим, что эта мелодия также присутствует в советском многосерийном детективном фильме "Рожденная революцией" (1974-1977). В девятой серии она играется, когда сотрудники ювелирного магазина собираются в ресторане, чтобы отметить день рождения одного из сотрудников.

Напомним, в четверг посольство США в Москве разместило фотографию с вывешенным на здании дипмиссии радужным стягом. Подпись гласит, что так американские дипломаты "чествует флаг гордости ЛГБТИ", который был создан в этот день.

Ранее украинские активисты водрузили это знамя на меч монумента "Родины-Матери", установленный в центре Киева в честь победителей в Великой Отечественной войне. Сделали они это аккурат накануне начала вторжения немецко-фашистских захватчиков в СССР.

