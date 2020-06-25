Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не...
Страны Европы переругались из-за российской статьи
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
Главная / Политика

МИД России с юмором отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

25 июня 2020, 21:00  •  107 • Политика
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
На Смоленской площади "поддержали" американцев в непростое для них время
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на флаг ЛГБТ, который с утра сегодня вывесило посольство США в Москве в связи с празднованием в мире Pride Flag Day. Российское ведомство с долей иронии разместило пост с "поддержкой" на странице американской дипмиссии в "Фейсбук".
"Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое для Америки время, идея которой должна снова стать великой", – написали в посте МИД РФ.
Также наши дипломаты прикрепили к комментарию ссылку на известное произведение французского композитора Поля Мориа "El Bimbo". Эта композиция в масскультуре часто ассоциируется с гомосексуальной тематикой.
Так, она звучит в гей-баре "Голубая устрица" в первых четырех частях комедии "Полицейская академия".
Отметим, что эта мелодия также присутствует в советском многосерийном детективном фильме "Рожденная революцией" (1974-1977). В девятой серии она играется, когда сотрудники ювелирного магазина собираются в ресторане, чтобы отметить день рождения одного из сотрудников.
Напомним, в четверг посольство США в Москве разместило фотографию с вывешенным на здании дипмиссии радужным стягом. Подпись гласит, что так американские дипломаты "чествует флаг гордости ЛГБТИ", который был создан в этот день.
Ранее украинские активисты водрузили это знамя на меч монумента "Родины-Матери", установленный в центре Киева в честь победителей в Великой Отечественной войне. Сделали они это аккурат накануне начала вторжения немецко-фашистских захватчиков в СССР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
25 июня 2020, 02:00
"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок в будущее"
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
25 июня 2020, 10:00
"Русские должны быть благодарны Горбачёву": Сатановский перечислил "заслуги" экс-президента СССР
25 июня 2020, 06:00
"Путин не может просто стать пенсионером и сидеть на даче": Кто будет править в России после 2024-го
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до па...
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослу...
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.