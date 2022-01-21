МИД России разъяснил требование о возвращении НАТО к позициям 1997 года

Предложения России по гарантиям безопасности предполагают вывод сил Североатлантического альянса (НАТО) из Румынии и Болгарии с целью возвращения к позициям по состоянию на 1997 год. Об этом говорится в письменном ответе МИД России на вопросы СМИ.

«Упомянутый вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 21 января.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что НАТО, расширение которого представляет риски для нацбезопасности России, является инструментом прошлого века. Он отметил, что Россия не возражает против расширения ЕС, поскольку он не представляет непосредственных рисков для нацбезопасности страны, чего нельзя сказать о НАТО.

В январе в три этапа прошли переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.