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МИД России разоблачил разрабатывающие "Новичок" страны
05 сентября 2020, 15:50 • 19 • Политика
Ранее Германия сделала заявление об отравлении Навального ядом из этой группы
После того, как появились данные об "отравлении" Алексея Навального ядом из группы "Новичок", западные страны набросились на Россию с обвинениями в производстве химического оружия. В российском МИД решили напомнить, какие страны занимались разработкой вещества.
Как указывается в сообщении ведомства, несмотря на то, что "Новичок" действительно был разработан в России, над веществами из этой группы продолжительное время работали страны НАТО и Америка.
"А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", – отметили в комментарии.
Официальное заявление от министерства появилось после обострения враждебного отношения к России в связи с инцидентом с Навальным.
Напомним, недавно стало известно, что, по данным Германии, которые не подтвердились в российских лабораториях, у Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок" в крови, моче и на коже. В ФРГ призвали остановить реализацию проекта "Северный поток – 2", однако немцы переживают, что это рикошетом ударит по Европе.
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