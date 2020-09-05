МИД России разоблачил разрабатывающие "Новичок" страны

Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press//www.globallookpress.com

Ранее Германия сделала заявление об отравлении Навального ядом из этой группы

После того, как появились данные об "отравлении" Алексея Навального ядом из группы "Новичок", западные страны набросились на Россию с обвинениями в производстве химического оружия. В российском МИД решили напомнить, какие страны занимались разработкой вещества.

Как указывается в сообщении ведомства, несмотря на то, что "Новичок" действительно был разработан в России, над веществами из этой группы продолжительное время работали страны НАТО и Америка.

"А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", – отметили в комментарии.

Официальное заявление от министерства появилось после обострения враждебного отношения к России в связи с инцидентом с Навальным.

Напомним, недавно стало известно, что, по данным Германии, которые не подтвердились в российских лабораториях, у Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок" в крови, моче и на коже. В ФРГ призвали остановить реализацию проекта "Северный поток – 2", однако немцы переживают, что это рикошетом ударит по Европе.