МИД России рассчитывает на стабилизацию в Абхазии путем мирного диалога сторон

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия рассматривает события в Абхазии как внутреннее дело страны и рассчитывает на стабилизацию обстановки путем мирного диалога сторон. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон".