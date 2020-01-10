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МИД России рассчитывает на стабилизацию в Абхазии путем мирного диалога сторон

10 января 2020, 13:39  •  78 • Политика

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия рассматривает события в Абхазии как внутреннее дело страны и рассчитывает на стабилизацию обстановки путем мирного диалога сторон. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон".

' ТАСС/Reuters'

Политический кризис в Абхазии возник 9 января, когда требующие отставки президента Рауля Хаджимбы протестующие ворвались в здание администрации. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза и не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу утром протестующие вновь начали стягиваться на площадь перед администрацией президента.

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