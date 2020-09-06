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МИД России раскрыл создателей боевых ядов: Дерзкого монополиста разоблачили в прямом эфире

06 сентября 2020, 09:15  •  208 • Политика
МИД России обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок". "Только одна страна в мире позволяет себе сегодня нарушать Конвенцию по биобезопасности. Это США… И они тут монополисты", - сказал в эфире Царьграда академик РАН Сергей Глазьев.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что над химическими соединениями, входящими в группу "Новичок", на протяжении нескольких лет работали западные специалисты и структуры НАТО. Заявление МИД России для Царьграда прокомментировал академик РАН Сергей Глазьев.
По его словам, западные СМИ раскручивают историю с "отравлением" Алексея Навального "Новичком", потому что все другие сюжеты о "российской угрозе" уже не работают. То есть страх из-за возможного применения ядерного оружия западного обывателя больше не цепляет. Хотя попытки создать ощущение приближающегося апокалипсиса, конечно, некоторые были, отмечает эксперт.
Он указывает, что применение оружия массового поражения в традиционных военных действиях сейчас более-менее под контролем системы международной безопасности. Потому что все понимают, что использование такого оружия - самоубийство для человечества. А вот точечные инфекции, точечное применение химического оружия или их угроза - это кажется вполне реальным.
"Но парадокс в том, что только одна страна в мире позволяет себе сегодня нарушать Конвенцию по биобезопасности. Это США. Все остальные страны подписали не только Конвенцию, но и подписали 15 лет назад примерно договор о контроле за исполнением конвенции, запрещающей разработку и применение опасных средств биологического поражения человека", - сказал Сергей Глазьев в эфире программы "Царьград.Главное".
Эксперт пояснил, что речь прежде всего идёт о разработке боевых вирусов, которые могут применяться не только против, так сказать, всех людей, но и определённых социальных групп, отличающихся по возрасту, по расовым признакам и так далее. По словам Глазьева, США продолжают эти секретные исследования. И есть сеть американских биолабораторий, которые занимаются разработкой вирусов, опасных для человека. В том числе на территории СНГ.
"Поэтому они (США) здесь, в общем-то, занимают первое место в мире. И они тут монополисты. Только они сегодня умеют и реально производят новые вирусы", - подчеркнул академик РАН, выступая в эфире Царьграда.

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