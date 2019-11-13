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МИД России "сожалеет": Как Израиль сдал "российского хакера" Буркова США
13 ноября 2019, 10:09 • 73 • Политика
В МИД России прокомментировали решение Израиля выдать российского гражданина Алексея Буркова США. "Российской стороной было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина", - говорится в сообщении.
Экстрадиция гражданина России Алексея Буркова из Израиля в США идёт вразрез с партнёрскими отношениями Москвы и Тель-Авива. Так прокомментировали ситуацию в МИД России.
В ведомстве отметили, что произошедшее вызывает крайнее сожаление. Тем более что в Израиль был направлен запрос на экстрадицию Буркова в Россию. Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США.
Тем временем в США подтвердили, что уже получили Буркова. Сообщается, что сейчас он находится в американской тюрьме и предстанет перед судом уже сегодня. Ему инкриминируют преступления в компьютерной сфере.
Напомним, что Алексей Бурков был арестован в аэропорту Тель-Авива по запросу США ещё в декабре 2015 года. Американцы обвиняют Буркова в преступлениях в компьютерной сфере. Дело о его экстрадиции в Штаты рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.
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