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МИД России "сожалеет": Как Израиль сдал "российского хакера" Буркова США

13 ноября 2019, 10:09  •  73 • Политика
В МИД России прокомментировали решение Израиля выдать российского гражданина Алексея Буркова США. "Российской стороной было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина", - говорится в сообщении.
Экстрадиция гражданина России Алексея Буркова из Израиля в США идёт вразрез с партнёрскими отношениями Москвы и Тель-Авива. Так прокомментировали ситуацию в МИД России.
В ведомстве отметили, что произошедшее вызывает крайнее сожаление. Тем более что в Израиль был направлен запрос на экстрадицию Буркова в Россию. Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США.
"Такие действия идут вразрез с конструктивными партнёрскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем", - говорится в заявлении МИД России.
Тем временем в США подтвердили, что уже получили Буркова. Сообщается, что сейчас он находится в американской тюрьме и предстанет перед судом уже сегодня. Ему инкриминируют преступления в компьютерной сфере.
"Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США", - цитирует РИА Новости представителя Минюста США.
Напомним, что Алексей Бурков был арестован в аэропорту Тель-Авива по запросу США ещё в декабре 2015 года. Американцы обвиняют Буркова в преступлениях в компьютерной сфере. Дело о его экстрадиции в Штаты рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.

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