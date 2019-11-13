МИД России "сожалеет": Как Израиль сдал "российского хакера" Буркова США

Экстрадиция гражданина России Алексея Буркова из Израиля в США идёт вразрез с партнёрскими отношениями Москвы и Тель-Авива. Так прокомментировали ситуацию в МИД России.

В ведомстве отметили, что произошедшее вызывает крайнее сожаление. Тем более что в Израиль был направлен запрос на экстрадицию Буркова в Россию. Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США.

"Такие действия идут вразрез с конструктивными партнёрскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем", - говорится в заявлении МИД России.

Тем временем в США подтвердили, что уже получили Буркова. Сообщается, что сейчас он находится в американской тюрьме и предстанет перед судом уже сегодня. Ему инкриминируют преступления в компьютерной сфере.

"Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США", - цитирует РИА Новости представителя Минюста США.

Напомним, что Алексей Бурков был арестован в аэропорту Тель-Авива по запросу США ещё в декабре 2015 года. Американцы обвиняют Буркова в преступлениях в компьютерной сфере. Дело о его экстрадиции в Штаты рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.