|
МИД России: Пустить под откос мирный процесс в Сирии не дадим
25 февраля 2018, 20:09 • 139 • Политика
Внешнеполитическое ведомство прокомментировало новую резолюцию Совбеза ООН по Сирии.
Пустить под откос попытки мирного урегулирования в Сирии не дадим. Так в Министерстве иностранных дел прокомментировали принятие в Совете безопасности ООН резолюции по Сирии.
Документ предусматривает 30-дневное прекращение огня всеми сторонами сирийского конфликта, для того чтобы дать возможность без риска доставить в страну гуманитарную помощь, а также вывезти из опасных зон тяжелобольных и раненых. Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН, однако предупредила, что будет жестко пресекать попытки отдельных стран разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и загубить процесс мирного урегулирования конфликта.
Также отмечается, что недавно мирный процесс в Сирии обрел новое дыхание благодаря конгрессу в Сочи. Кроме того, Россия как страна - гарант сирийских переговоров в Астане продолжит прикладывать усилия для примирения каждой из сторон, а также не словом, а делом искоренять боевиков и террористов на территории арабской республики.
Подпишитесь на нас
139
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 февраля 2018, 01:54
|
21 февраля 2018, 21:54
|
23 февраля 2018, 06:24
|
25 февраля 2018, 00:24
|
19 февраля 2018, 20:54
|
20 февраля 2018, 21:24
|
19 февраля 2018, 08:09