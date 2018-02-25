МИД России: Пустить под откос мирный процесс в Сирии не дадим

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Внешнеполитическое ведомство прокомментировало новую резолюцию Совбеза ООН по Сирии.

Пустить под откос попытки мирного урегулирования в Сирии не дадим. Так в Министерстве иностранных дел прокомментировали принятие в Совете безопасности ООН резолюции по Сирии.

Документ предусматривает 30-дневное прекращение огня всеми сторонами сирийского конфликта, для того чтобы дать возможность без риска доставить в страну гуманитарную помощь, а также вывезти из опасных зон тяжелобольных и раненых. Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН, однако предупредила, что будет жестко пресекать попытки отдельных стран разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и загубить процесс мирного урегулирования конфликта.

Также отмечается, что недавно мирный процесс в Сирии обрел новое дыхание благодаря конгрессу в Сочи. Кроме того, Россия как страна - гарант сирийских переговоров в Астане продолжит прикладывать усилия для примирения каждой из сторон, а также не словом, а делом искоренять боевиков и террористов на территории арабской республики.

"Будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования", - говорится в заявлении МИД России.