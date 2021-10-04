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МИД России прямо ответил на вопрос о снятии санкций с талибов*

04 октября 2021, 11:15  •  304 • Политика
В МИД России прямо ответили на вопрос о снятии санкций с представителей "Талибана"*.
По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, власти нашей страны не намерены ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов*. В беседе с РИА Новости он назвал вопрос об инициировании Россией заседания СБ ООН по исключению талибов* из санкционных списков преждевременным.
Он отметил, что на сегодняшний день реакция международного сообщества на первые шаги представителей запрещённой организации, в частности по вопросу формирования временного правительства, "мягко говоря, сдержанная".
"Аналогичные подходы отмечаются в отношении официального признания новых кабульских властей", - добавил он.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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