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МИД России прояснил, у кого в Аргентине были найдены 12 чемоданов с кокаином
23 февраля 2018, 22:39 • 185 • В мире
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила, что правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставки наркотиков в Европу.
Мария Захарова рассказала, где были обнаружены наркотики в Аргентине. По ее словам, груз, обнаруженный на территории посольства России в Аргентине, был найден в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе.
Захарова отметила, что правоохранители России и Аргентины провели успешную спецоперацию по ликвидации канала поставки.
Она объяснила, что полтора года назад в школьно-жилом комплексе была обнаружена партия наркотиков, которую намеревались переправить в Европу. Информацию об этом передали в правоохранительные органы Аргентины.
Захарова отметила, что наркотики принадлежали сотруднику технического состава учреждения.
"Могу лишь отметить, что достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки", - сказала она.
Ранее сообщалось, что на территории посольства России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с 389 кг кокаина.
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