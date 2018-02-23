МИД России прояснил, у кого в Аргентине были найдены 12 чемоданов с кокаином

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила, что правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставки наркотиков в Европу.

Мария Захарова рассказала, где были обнаружены наркотики в Аргентине. По ее словам, груз, обнаруженный на территории посольства России в Аргентине, был найден в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Захарова отметила, что правоохранители России и Аргентины провели успешную спецоперацию по ликвидации канала поставки.

Она объяснила, что полтора года назад в школьно-жилом комплексе была обнаружена партия наркотиков, которую намеревались переправить в Европу. Информацию об этом передали в правоохранительные органы Аргентины.

Захарова отметила, что наркотики принадлежали сотруднику технического состава учреждения.

"Могу лишь отметить, что достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки", - сказала она.

Ранее сообщалось, что на территории посольства России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с 389 кг кокаина.