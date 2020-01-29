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МИД России прокомментировал заявления Эрдогана об обязательствах по Сирии
29 января 2020, 16:09 • 35 • Политика
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии. Об этом заявили ТАСС в среду в МИД РФ, комментируя высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Москва не придерживается договоренностей в астанинском формате и сочинского меморандума по Идлибу.
"Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств", - указали в российском дипведомстве.
В среду президент Турции заявил, что Россия не придерживается договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата и в результате переговоров РФ и Турции по Сирии в Сочи. По мнению турецкого лидера, астанинские договоренности Турции, России и Ирана перестали реализовываться на практике. При этом Эрдоган выразил готовность обсуждать с Москвой и Тегераном возобновление этого взаимодействия.
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