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МИД России прокомментировал задержание в Турции сотрудников Sputnik

01 марта 2020, 15:39  •  149 • Политика

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав. "29 февраля в квартиры сотрудников "Sputnik Турция", являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - добавили на Смоленской площади.

Поздно вечером в субботу главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Позднее газета "Созджу" сообщила, что полиция задержала этих трех журналистов.

Как утверждает издание, причиной для задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

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