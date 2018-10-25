|
МИД России прокомментировал резолюцию Европарламента по Азовскому морю
25 октября 2018, 17:09 • 160 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала принятие Европарламентом резолюции по ситуации в Азовском море.
РИА Новости
«Тема Азовского моря — это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами. Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, они не основываются на какой-то фактологической базе, они являются примером политической пропаганды», — сказала дипломат.
По её словам, видимо, «критиковать Россию по проблематике Минских договорённостей и якобы их неисполнения просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса».
«Нужна новая, свежая тема, она была придумана. Поэтому это просто пропагандистский заход, который в данном случае имеет место быть», — добавила она.
25 октября Европейский парламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможное ужесточение санкций в отношении России в случае обострения ситуации в Азовском море.
Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал принятие данной резолюции.
RT ведёт прямую трансляцию.
Подпишитесь на нас
160
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
24 октября 2018, 05:39
|
24 октября 2018, 02:24
|
21 октября 2018, 09:24
|
22 октября 2018, 17:54
|
20 октября 2018, 20:24
|
19 октября 2018, 05:24
|
22 октября 2018, 01:39