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МИД России прокомментировал новые санкции США

18 февраля 2020, 20:54  •  87 • Политика

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Санкции США против оборонных и нефтяных предприятий РФ показывают неспособность американских компаний победить в честной борьбе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. В дипведомстве отметили, что новые санкции США против РФ не повлияют на взаимодействие Москвы с Каракасом, Дамаском и Тегераном.

В тексте заявления отмечается, что антироссийские санкции США лишь подрывают мировую торговлю и осложняют двусторонние отношения, но не влияют на РФ.

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