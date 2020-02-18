МИД России прокомментировал новые санкции США

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Санкции США против оборонных и нефтяных предприятий РФ показывают неспособность американских компаний победить в честной борьбе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. В дипведомстве отметили, что новые санкции США против РФ не повлияют на взаимодействие Москвы с Каракасом, Дамаском и Тегераном.

В тексте заявления отмечается, что антироссийские санкции США лишь подрывают мировую торговлю и осложняют двусторонние отношения, но не влияют на РФ.