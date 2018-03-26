МИД России призвал йеменских боевиков отказаться от неприцельных ударов по Саудовской Аравии

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Москва решительно осуждает неизбирательные ракетные удары, совершенные с территории Йемена.

Россия выступает с решительным осуждением ракетных ударов, совершенных с территории Йемена по столице Саудовской Аравии и ряду других городов. Об этом сообщается в комментарии МИД России в связи с обстрелами саудовских городов, произведенных накануне с территории Йемена.

Как говорится в распространенном в понедельник комментарии, Москва решительно осуждает "подобного рода неизбирательные ракетные удары".

Хотя йеменские повстанцы таким образом пытаются отомстить властям Саудовской Аравии, в реальности целями ударов становятся населенные пункты, а также проживающие в них мирные жители, подчеркивается в документе.