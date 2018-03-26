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МИД России призвал йеменских боевиков отказаться от неприцельных ударов по Саудовской Аравии
26 марта 2018, 16:24 • 67 • В мире
Москва решительно осуждает неизбирательные ракетные удары, совершенные с территории Йемена.
Россия выступает с решительным осуждением ракетных ударов, совершенных с территории Йемена по столице Саудовской Аравии и ряду других городов. Об этом сообщается в комментарии МИД России в связи с обстрелами саудовских городов, произведенных накануне с территории Йемена.
Как говорится в распространенном в понедельник комментарии, Москва решительно осуждает "подобного рода неизбирательные ракетные удары".
Хотя йеменские повстанцы таким образом пытаются отомстить властям Саудовской Аравии, в реальности целями ударов становятся населенные пункты, а также проживающие в них мирные жители, подчеркивается в документе.
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