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МИД России призвал йеменских боевиков отказаться от неприцельных ударов по Саудовской Аравии

26 марта 2018, 16:24  •  67 • В мире
Москва решительно осуждает неизбирательные ракетные удары, совершенные с территории Йемена.
Россия выступает с решительным осуждением ракетных ударов, совершенных с территории Йемена по столице Саудовской Аравии и ряду других городов. Об этом сообщается в комментарии МИД России в связи с обстрелами саудовских городов, произведенных накануне с территории Йемена.
Как говорится в распространенном в понедельник комментарии, Москва решительно осуждает "подобного рода неизбирательные ракетные удары".
Хотя йеменские повстанцы таким образом пытаются отомстить властям Саудовской Аравии, в реальности целями ударов становятся населенные пункты, а также проживающие в них мирные жители, подчеркивается в документе.

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