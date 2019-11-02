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МИД России призвал осуждать давление украинских властей на журналистов
02 ноября 2019, 20:54 • 21 • Украина
Министерство иностранных дел России призвало международные структуры жёстче реагировать на все формы давления украинских властей на журналистов.
РИА Новости
Такое заявление МИД опубликовал по случаю Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.
«Они (работники СМИ. — RT) по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны Вооружённых сил Украины», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что до сих пор нет прогресса в следствии по убийствам Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.
Как стало известно ранее, Национальный союз журналистов Украины за девять месяцев 2019 года зафиксировал в стране 55 нападений на сотрудников средств массовой информации.
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