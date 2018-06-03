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Служба Безопасности Украины пыталась вербовать журналистку агентства РИА Новости
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МИД РФ призвал отреагировать на попытку Киева завербовать российского журналиста
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МИД России призвал мировое сообщество отреагировать на попытку вербовки корреспондента РИА Новости

03 июня 2018, 14:39  •  80 • Украина
МИД России призывает международные структуры и мировое сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, прибывшую в Херсон для освещения процесса над главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
 
РИА Новости
 

«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — отмечается в сообщении МИД.

Ранее Высокович рассказала, что сотрудники СБУ попытались завербовать её во время командировки в Херсон, куда она прибыла для освещения судебного процесса над руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

После нескольких часов беседы её вынудили подписать документ о готовности сотрудничать и рассказывать о коллегах.

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